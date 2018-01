Tuill uamhasach air an A85

Tha gearainnean ann an sgìre Latharna de dh'Earra-Ghàidheal gu bheil am prìomh rathad - an A85 - aig a' Choingheal nas miosa am bliadhna na bha e bho chionn fhada.

Tha na tuill cho mòr 's gu bheilear tric a' faicinn chàraichean a' dol gu taobh eile an rathaid, no cha mhòr a' stad.

Dh'innis BEAR Scotland dhan BhBC gu bheil iad a' dol a chur uachdar ùr air a' phìos sin dhen A85 an ath-mhios. Seo Andreas Wolff.