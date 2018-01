Image copyright RNLI Loch Ness

Dhearbh RNLI Loch Nis gur e 2017 a' bhliadhna as trainge a th' air a bhith aca bho dh'fhosgail an stèisean o chionn cha mhòr deich bliadhna.

Fhreagair an sgioba saor-thoileach 33 gairm èiginn an-uiridh.

'S ann san Lùnastal a bha an là a bu thrainge a bh' aca, 's iad a' faighinn trì ghairmean fa-leth.

Gluaisidh an sgioba gu dachaigh ùr am-bliadhna, faisg air far a bheil iad an-dràsta ann an Druim na Drochaid.