Banachdach a' flù ga brosnachadh

Tha NHS nan Eilean Siar ag iarraidh air a h-uile duine aig a bheil còir banachdach a' flu fhaighinn dèanamh cinnteach gum faigh iad i.

Tha na tha leis a' ghalair a-nis a' toirt buaidh air na h-ospadail sna h-Eileanan.

Tha iad air na h-uairean airson tadhal air euslaintich ann an Ospadal nan Eilean an Steòrnabhagh a lùghdachadh.

Cha robh ach dà leabaidh air fhàgail ann an Ospadal nan Eilean an t-seachdain seo chaidh, agus bha Ospadal Uibhist is Bharraigh làn aig an deireadh-sheachdain.

Le sin tha Bòrd na Slàinte airson daoine a bhrosnachadh a' bhanachdach a ghabhail.

Amannan Tadhail

'S iad daoine a tha còrr air 65, boireannaich a tha an dùil ri pàiste, daoine a tha reamhar, agus daoine le tinneasan a tha a' buntainn ris na sgamhain as motha air a bheil am Bòrd Slàinte ag amas.

Tha e cudromach do dhaoine eile a' bhanachdach a ghabhail cuideachd ge-tà.

"Bu chaomh leam cuideachd brosnachadh luchd-obrach slàinte gabhail na banachdaich," thuirt Stiùiriche nam Banaltram aig Bòrd Slàinte nan Eilean Siar, Chrisanne Chaimbeul.

"Chan eil na mhiannaicheadh sinn a' gabhail na banachdaich idir.

"Cuideachd feadhainn a tha a' coimhead às dèidh dhaoine aig an taigh gu saor-thoileach. Dh'fhaodadh iadsan a' bhanachdach fhaighinn an-asgaidh cuideachd.

"Rud eile a tha sinn a' faicinn am-bliadhna, tha an t-uabhas dhaoine a' fònadh A&E a' coimhead airson cobhair, agus bu chaomh leinn cantainn riuthasan fònadh NHS 24.

"Chan eil na tha sin de luchd-obrach againn ann an A&E, agus tha e gan toirt iar falbh bho dhaoine a tha tinn," thuirt i.

Tha am Bòrd Slàinte cuideachd air na h-amannan a dh'fhaodas daoine a dhol a thadhal air euslaintich anns na h-ospadail a chuingealachadh, gus nach sgap am flù.

"Tha sinn an dèis sin a ghearradh air ais gu uair de thìde feasgar, agus uair de thìde air an fhionnaraidh, gus am fàs cùisean nas fheàrr," thuirt Ms Chaimbeul.