Siostam smachdachaidh ùr fon phrosbaig

Beachdaichidh Comann na Camanachd ro dheireadh na mìos air plana 'son siostam smachdachaidh a' gheama atharrachadh.

Thathas a' moladh gun rachadh cluicheadairean a gheibh cairt bhuidhe a chur far na pàirce airson deich mionaidean.

Bhiodh cuideachd 3 puingean smachdachaidh air an cur air a' chluicheadair, seach 5 mar a th' ann an-dràsta 'son cairt bhuidhe.

Rachadh an siostam a chur an sàs nuair a thòiseachas an seusan ùr sa Mhàrt.

Feumaidh na clubaichean am beachdan air a' chùis a thilleadh gu Comann na Camanachd ro dheireadh an là air an 12mh den Fhaoilleach.

Meòraichidh an uairsin bòrd Chomann na Camanachd air a' phlana aig coinneimh air an là mu dheireadh den mhìos.