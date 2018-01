Cùrsa Ealain Ulapul

Tha cruth tìre na Gàidhealtachd air a bhith a' tàladh luchd-ealain dhan sgìre fad bhliadhnachan ach mar is trice 's ann tron t-samhraidh a chìthear daoine a' muigh a peantadh no togail dhealbh.

Ach tha cùrsa air a bhith dol an Ulapal, thairis air mìosan a' gheamhraidh agus tha iad a' tighinn bho fhad is farsaing - leithid à New York is a' Ghearmailt agus fius Caol Loch Aillse son a dheanamh!

Tha Magaidh NicFhionghuin ag aithris.