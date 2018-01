Caley Thistle air ghleus

Image copyright SNS Image caption Connor Bell a' cur Inbhir Nis 2-0 air thoiseach.

Ghluais Caley Thistle Inbhir Nis gu 3 puingean air cùl àite playoff san Championship às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air an Eaglais Bhric 4-1.

Cha robh ach 10 mionaidean air a' ghleoc nuair a chuir George Oakley Inbhir Nis air thoiseach, 's e a' stobadh a' bhuill dhan lìon às dèidh do dh'fhear-glèidhidh na h-Eaglaise Brice oidhirp bho Jake Mulraney a shàbhaladh.

Bha Mulraney ag adhbhrachadh thrioblaidean dha na Bairns sìos cliathaich na pàirce agus goirid ron leth-uair, fhuair e am ball gu Connor Bell sa bhocsa a chuir ICT 2-0 air thoiseach.

Fhuair Mulraney an uairsin tadhal dha fhèin, a' chiad fhear aige dhan sgioba.

B' e gluasad siubhlach bhon chùl chun na h-aghaidh a bh' ann, a' crìochnachadh leis an Èireannach a' stiùireadh a' bhuill dhan tadhal bho oir a' bhocsa.

Furasta

Fhuair Louis Longridge tadhal air ais dhan Eaglais Bhric anmoch, ach chuir John Baird an ceathramh tadhal do dh'ICT le a cheann.

A dh'aindeoin nan trì puingean, bidh dragh air luchd-leantainn Chaley Thistle le mar a chaidh Carl Tremarco agus Mulraney a thoirt far na pàirce 's iad air an goirteachadh.

'S e bristeadh-dùil a bh' ann do na Bairns a bha an dòchas togail air mar a rinn iad a' chùis air Dundee Utd 6-1 air an deireadh-sheachdain.

Tha ICT fhathast san t-seachdamh àite ach a-niste dìreach 3 puingean air cùlaibh Queen of the South, a th' anns an àite play-off mu dheireadh, leis an dà sgioba a' coinneachadh an Inbhir Nis Disathairne.

Tha an Eaglais Bhreac san dàrna àite bhon bhonn, 3 puingean air cùl Dhùn Bhreatainn os an cionn.