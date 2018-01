Image copyright Google Image caption Tha port-adhar Dhun Dè a-measg an fheadhainn air an tig atharrachadh

Thog aonadh, a tha riochdachadh luchd-iùil nam plèanaichean, dragh gur e aon ionad ann an Alba a bhios a' dèiligeadh ri iùil itealan.

Tha Puirt Adhar na Gàidhealtachd agus nan Eilean (HIAL) am beachd suas ri £28m a chur an darna taobh airson an t-siostaim ùir.

Tha an siostam seo ga chur gu feum san t-Suain.

Bhiodh e a' stiùireadh iùil phlèanaichean airson port-adhair Inbhir Nis, Sumburgh, Dhùn Dè, Inbhir Ùige, Thaigh Iain Ghròt, Chirceabhal, Steòrnabhaigh agus Bheinn nam Fadhla.

Thuirt an t-aonadh Prospect gu bheil iad a' tuigsinn gu feum HIAL ùrachadh a dhèanamh air an t-siostam aca.

Ach dh'innis iad gu faodadh gun toir sin buaidh air sàbhailteachd an t-sluaigh agus cosnaidhean dhaoine.

Thuirt Stiùiriche HIAL Inglis Lyon nach tig atharrachadh air an t-suidheachadh mura h-eil e sàbhailte.

Dh'inns Mgr Lyon gu bheil iad a' feuchainn ri seirbheis adhair sheasmhach a chur air dòigh

Sàbhailteachd

Thuirt oifigear-adhair an aonaidh an Alba gu bheil iad fhathast a' toirt sùil air planaichean HIAL.

Dh'inns Daibhidh Avery gu bheil fios aca gu bheil dùbhlan mòr ron chompanaidh luchd-iùil nam plèanaichean fhastadh.

Ach nach eil an aithisg ag innse ciamar a tha iad am beachd sin a chur ceart.

Thuirt Mgr Avery gum bi siostam ùr an eisimeil deagh sheirbheis chonaltraidh eadar tìr-mòr agus na h-Eileanan agus aig an ìre seo, chan eil sin ann.

Thuirt e cuideachd nach eil HIAL a' gabhail aire air sàbhailteachd an t-sluaigh.