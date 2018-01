Image copyright Getty Images Image caption Tha Ceit Fhoirbeis a' cantail gu bheil 3bn stràbh plastaig air a chleachdadh ann an Alba a h-uile bliadhna.

Tha Comann Glèidhteachais na Mara a' cur an taic ri iomairt airson casg air stràbhan plastaig.

Tha Ceit Fhoirbeis, ball an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair agus Bhàideanaich ann am Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh air Riaghaltasan na h-Alba agus Westminster casg a chur an sàs agus dragh ann mu dhroch bhuaidh plastaig air àrainneachd na mara.

Thuirt i gu bheil 3bn stràbh plastaig air a chleachdadh ann an Alba a h-uile bliadhna.

Agus tha i ag ràdh gu bheil a' mhòr-chuid dhiubh sin a' dol dhan mhuir neo a' tighinn air tìr air tràighean na dùthcha.

Dh'iarr cuid gun tèid cìs a chur air stràbhan plastaig, ach tha Ceit Fhoirbeis ag iarraidh gun tèid casg a chur orra buileach glan.

Tha i ag iarraidh gun sguir taighean-òsta agus gnìomhachasan eile a bhith a' cur am feum stràbhan plastaig agus i ag ràdh gum bu chòir dhan a h-uile duine an diùltadh.

Thuirt i gun gabh stràbhan dèanamh à pàipear neo seòrsa de mheadailt a chur gu feum a' cheart cho math.

Dh'innis i gu bheil cumhachd aig Riaghaltas Westminster an leithid de chasg a chur an sàs.