Tansey gu County

Image copyright SNS Image caption Tha Greg Tansey air ais air a' Ghàidhealtachd.

Dhearbh Ross County gu bheil iad air Greg Tansey a thoirt air iasad bho Obar Dheathain gu deireadh an t-seusain.

Bha dà speal aig Tansey, 29, le Caley Thistle is bha e na phàirt den sgioba a bhuannaich Cupa na h-Alba ann an 2015.

Ghluais e a dh'Obar Dheathain as t-Samhradh 2017 ach cha do chluich e geama bho dheireadh na Samhna.

Tha e a-nise a' tilleadh chun na Gàidhealtachd.

Thuirt manaidsear Chounty, Owen Coyle, gu bheil e air a dhòigh.

"'S e cluicheadair le tàlant is eòlas a th' ann an Greg", thuirt Coyle.

"Tha e air a bhith aig àrd-ìre sa Phrìomh Lìog 'son grunn bhliadhnaichean is tha mi air bhioran a bhith ag obair còmhla ris", thuirt e.

Bidh e an ath-gheama aig County air an 20mh den mhìos an aghaidh Chill Mheàrnaig ann an Cupa na h-Alba.