Geama ICT air

Image copyright SNS

Thèid an geama eadar Caley Thistle is an Eaglais Bhreac oidhche Mhàirt air adhart.

'S e seo an treas oidhirp an geama a chluiche, is e air a chur dheth dà thuras san Dùbhlachd.

Rinneadh sgrùdadh air a' phàirc aig 11:00m Dimàirt is fhuaireadh gum faod an geama a dhol air adhart an turas seo.

Tòisichidh an geama aig Pàirce Chaledonian aig 7:45f.