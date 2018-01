Planaichean mòra 'son iomraidh an Uibhist

Image caption Bidh buidhnean coimhearsnachd a' togail sgothan St Ayles agus gan iomradh còmhla - rud a th' air ath-bheothachadh a thoirt air iomradh chosta an Alba.

'S ann an Uibhist a bhios a' chiad regatta riamh anns na h-Eileanan an Iar gu sònraichte 'son nan geòlaichean ràimh, Sgoth St Ayles.

Cruinnichidh suas ri deich sgoth ann an Loch Baghasdail airson dà là de dh'fharpaisean agus spòrs anns a' Chèitean.

Ach tha sùil aig a' bhuidhinn a tha air cùlaibh na cùise air farpais nas motha a thoirt a dh'Uibhist.

Thairis air beagan bhliadhnaichean, tha an àireamh de na sgothan seo anns na h-Eileanan Siar air a dhol am meud gu luath.

Image caption Tha ochd sgothan St Ayles anns an h-Eileanan Siar, nam measg an Yakidoola, a chaidh a chur air bhog an Siabost an Leòdhas an 2015.

Chaidh an Yakidoola a chur air bhog ann an Siabost an Leòdhas ann an 2015.

Thuige seo ge-tà, cha robh rèis shònraichte ann air an son anns na h-Eileanan.

Thèid a' chiad regatta aca a chumail ann an Uibhist deireadh a' Chèitein.

'S e Buidheann Iomradh Chosta Uibhist a th' air a chùlaibh.

"'S e an smuain air a chùlaibh dha-rìribh, na sgothan anns na h-Eileanan Siar a thoirt còmhla," thuirt cathraiche na buidhne, Raibeart Mac an Tàilleir.

"Oir tha ochd sgothan ann. Tha sinn air tadhal air tè no dhà aca. Thadhail sinn air Siabost, agus chaidh sinn dhan chur air bhog aig a' chiad tè ann am Barraigh. Tha dhà acasan a-niste.

"An uair sinn thòisich sinne a' togail na tè againne," thuirt e.

Chan eil ach beagan mhìosan bho chaidh sgoth Ghriomsaigh, an Aisling Beò, a chur air bhog.

Eacarsaich Mhath

Tha Eachann Stiùbhart à Griomsaigh eòlach gu leòr air an eachdraidh làidir a tha ceangailte ris an eilean a thaobh togail eathraichean - ged a tha an tè ùr seo gu math eadar-dhealaichte bhuapa sin.

"'S dòcha nach e an seòrsa bhàtaichean a th' ann, o chionn 's tha iad dìreach air an togail airson a bhith air an iomradh, ach tha cleachdadh an iomraidh a' ceangal a-steach gu math mòr ris mar a bha a-bhos an seo an Griomsaigh o chionn 's gum biodh daoine ag iomradh," thuirt e.

"Agus siùil 's e a bh' aca mura robh na h-einnseanan aca 's dh'fhaodadh iad an t-uabhas iomradh a dhèanamh mura biodh gaoth ann.

"'S mar sin bha iad gu math cleachdte ri bhith ag iomradh an seo aig aon àm.

"Nuair a bha mi fhìn a' fàs suas bha daoine a' dèanamh tòrr math iomraidh.

"Ach tha e air a dhol a-mach à cleachdadh a-niste.

"'S dòcha gun dèan na bàtaichean seo a thoirt a-steach, 's dòcha gum misnich e daoine gu tòiseachadh a-rithist.

"'S e eacarsaich glè mhath do dhaoine a th' ann," thuirt e.

'S ann aig cala Loch Baghasdail a bhios an regatta air a chumail, agus cead aig suas ri deich sgoth pàirt a ghabhail anns an rèis.

Còmhla ri tè Ghriomsaigh tha dùil gun tig feadhainn às Barraigh, Beàrnaraigh, agus Leòdhas.

"Tha còir aige obrachadh glè mhath," thuirt Dòmhnall Eardsaidh MacMhuirich, manaidsear Chala Loch Baghasdail.

Image caption Chaidh a' chiad fharpais na Cruinne airson sgothan St Ayles a chumail ann an Ulapul ann an 2013.

"'S e seo a' chiad turas a tha regatta air a bhith againn an Loch Baghasdail.

"Agus seo a' chiad trup aig na sgothan anns na h-Eileanan an Iar a bhith a' tighinn còmhla airson regatta. Tha ochd aca ann.

"Bidh iad a' tòiseachadh anns a' phort fhèin, agus bidh sinn a' cur a-mach puta mu mhìle air falbh.

"Bidh iad ag iomradh a-mach gu sin, 's a' dol mun cuairt air sin, 's a' tilleadh air ais a-steach. Bheir e mu dheich mionaidean chanainn," thuirt e.

Chaidh a' chiad fharpais na Cruinne airson sgothan St Ayles a chumail ann an Ulapul ann an 2013.

'S ann a h-uile trì bliadhna a thathas ga chumail.

Goireas Freagarrach

Tha Raibeart Mac an Tàilleir ag amas air an fharpais sin a thoirt a dh'Uibhist.

"'S e nàdar de dheuchainn a th' ann an regatta Loch Baghasdail," thuirt e.

"Oir tha mi airson gun tèid Farpais na Cruinne a chumail an Uibhist. 'S e 2022 a bhiodh an sin," thuirt e.

A rèir Dhòmhnaill Eardsaidh MhicMhuirich, tha goireas air leth freagarrach ann an Loch Baghasdail airson co-fharpais ionadail a' Chèitein, agus ma thig a' cho-fharpais eadar-nàiseanta a dh'Uibhist.

"Tha e freagarrach dha-rìribh. Math dha-rìribh. Tha fasgadh ann, 's tha daoine a' tighinn a choimhead a leithid seo," thuirt e.

"Tha àite gu leòr ann far am faic iad dè tha dol.

"Tha e sàbhailte dha na daoine cuideachd.

"Cha bhiodh uiread sin ann. Anns an t-saoghal air fad tha mise a' creidsinn nach eil ann ach beagan is ceud dhiubh.

"Aig farpais den leithid chanainnsa nach biodh ann ach dh'fhaoidte 50 aig a' char a bu mhotha.

"Tha àite gu leòr ann an seo airson leithid sin a chumail," thuirt e.