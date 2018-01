Goireasan phrìosanach boireann a dhìth

Tha BPA na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Rhoda Ghrannd, ag ràdh gum feum Riaghaltas na h-Alba agus Seirbheis nam Prìosan a dhol an sàs gus dèanamh cinnteach gum bi àiteachan do phrìosanaich boireann sa phrìosan ùr an Inbhir Nis.

An-dràsta tha boireannaich bhon sgìre a' cur seachad binn prìosain ann an Ceann Phàdraig, 's thuirt i gu do dhearbh Seirbheis Phrìosan na h-Alba gun lean sin nuair a thèid prìosan ùr Inbhir Nis a thogail.

Thuirt i nach bu chòir gabhail ri sin anns an 21mh Linn, 's gum feumar beachdachadh a-rithist air na molaidhean.