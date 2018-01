Barrachd thubaistean air an A82 seach an A9

Image copyright David Dixon / Geograph

Sheall figearan gun robh barrachd thubaistean air an A82 anns na sia bliadhna mu dheireadh na bha air an A9.

A rèir nam figearan bho Chòmhdail Alba, bha 530 tubaist air an A82 eadar Inbhir Nis is Glaschu eadar 2012 is 2017.

Aig an dearbh àm, bha 516 tubaist air an A9 eadar Inbhir Nis is Sruighlea.

Bha an àireamh de thubaistean dona agus tubaistean beaga cuideachd na b' àirde air an A82, ged a bha 30 tubaist mairbhteach air an A9, is 27 air an A82.

Dh'innis na figearan gun deach trafaig air an A82 suas 8,000 carbad eadar 2013 is 2015.

Chaidh trafaig air an A9 suas 1,000 carbad aig an aon àm.

Tha a' bhuidheann iomairt Compàirteachas an A82 air a bhith ag ràdh roimhe gu bheil an A82 a' fàs nas cunnartaiche na an A9.

Tha iad a' cumail a-mach gur iad trafaig a bharrachd is dìth airgid 'son an rathad a leasachachadh a bu choireach.