Sagart Bheinn na Faghla

Cha tainig sagart as Beinn na Fadhla bho dheireadh an naoidheamh lìnn deug, nuair a chaidh Maighstir Uilleam Dòmhnallach òrdaicheadh.

Gu dearbh, cho fad is aithne dhuinn, cha tainig fear sam bith eile a-mach na shagart às an eilean ach e. Atharrachaidh sin thathar an dùil, ann am bliadhna gu leth ge-tà, agus Raghnall Caimbeul an-dràsta a' trèanadh ann an colaiste sa Ròimh gu bhith na shagart.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.