Ttha sgioba sguais Uibhist air a dhol bho neart gu neart bho thòisich e beagan mhìosan air ais - agus a-nis tha e coltach gu bheil teicneòlas ga dhèanamh nas fhasa do dhaoine na goireasan aca chleachdadh.

Aon tè a th' air an spòrs fheuchain dhi fhèin, 's e an tè-naidheachd againn ann an Uibhist, Shona NicDhòmhnaill.