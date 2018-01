Sgrùdadh pàirce ann an Inbhir Nis

Image copyright SNS

Thèid sgrùdadh a dhèanamh air pàirce Chaley Thistle madainn Dimàirt feuch an tèid an geama an aghaidh na h-Eaglaise Brice air an oidhche air adhart.

Seo an treas oidhirp an geama a chluiche is e air a chur dheth dà thuras san Dùbhlachd.

Le aimsir fhuar ann a-nise air a' Ghàidhealtachd tha ceist mu choinneimh a' gheama a-rithist.

Thèid sùil a thoirt air a' phàirce aig 11:00m Dimàirt feuch an urrainn dhan gheama a dhol air adhart.

Chaill ICT 1-0 ri St Mirren Disathairne, fhad 's a bha an Eaglais Bhreac a' toirt pronnadh 6-1 air Dundee United.