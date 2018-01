Tha dithis fhireannach a' nochdadh sa chùirt ann an Inbhir Nis Diluain às dèidh ionnsaigh air dà thogalach sa bhaile aig àm na Nollaige.

Chaidh briseadh a-steach do thogalach air Rathad Chùil na Càbaig sa bhaile, is chaidh fheuchainn ri briseadh a-steach do thogalach eile faisg air làimh.

Thachair seo air Là na Nollaige.

Tha na fireannaich a tha fo chasaid 21 agus 23 bliadhna de dh'aois.