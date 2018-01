HIAL: Iùil phlèanaichean gu bhith aig astar

Thèid iùil phlèanaichean aig seachd puirt-adhair roinneil an Alba a stiùireadh bho aon ionad.

Thug bòrd Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean Eta (HIAL) cead dhan t-siostam ùr, fo an deadh plèanaichean a riaghladh tro thùraichean gun luchd-obrach aig na puirt-adhair fhèin, a' biadhadh fiosrachaidh do dh'ionad mheadhanach.

Chan eil e soilleir aig an ìre seo càite am faodadh an t-ionad sin a bhith, no dè a' bhuaidh a bheireadh e air cosnaidhean.

Bhiodh e a' stiùireadh iùil phlèanaichean airson puirt-adhair Inbhir Nis, Sumburgh, Dùn Dè, Inbhir Ùige, Thaigh Iain Ghròt, Circeabhal, Steòrnabhaigh agus Beinn nam Fadhla.

Tha HIAL ag ràdh gu bheil iad a' feuchainn ri dhealbhachadh mu choinneimh atharrachaidhean san àm ri teachd, 's iad a' cosg timcheall air £28m thairis air an ath 10-15 bliadhna air teicneòlas ùr iùil phlèanaichean.

Cha deach co-dhùnadh a dhèanamh fhathast a thaobh càite an deadh an t-ionad sin - a' chiad fhear de a leithid san RA - a thogail.

Tha an t-siostam air a dhealbh gus cosgaisean a lùghdachadh, agus gus luchd-obrach a tharraing còmhla ann an aon ionad.

Chuir an t-aonadh Prospect, a tha a' riochdachadh luchd-obrach iùil phlèanaichcean air feadh na RA, an aghaidh a' mholaidh nuair a chaidh a chur air adhart an toiseach an-uiridh.