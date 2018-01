Lèasairean an aghaidh iolairean mara

Image copyright Iain Erskine/RSPB na h-Alba

Dh'fhaodadh gun tèid gathan lèasar a chleachdadh gus ruaig a chur air iolairean mara far a bheil caoraich ag ionaltradh.

Thèid deuchainn a dhèanamh leis an teicneòlas ann an Earra-Ghàidheal, a tha am measg sgìrean far a bheil croitearan agus tuathanaich air a bhith a' gearain air call uan ris na h-eòin.

Thuirt Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH) gun deadh sùil gheur a chumail air an deuchainn.

Thuirt Cathraiche Buidheann Luchd-Uidhe Iolaire Mhara Earra-Ghàidheal is Loch Abair, Dàibhidh Colthart, gun deadh cùmhnantaiche fhastadh airson na sgeama.

Dh'fhoillsich SNH gun robh iad a' coimhead ri bhith a' cleachdadh lèasairean - a dheadh aimseachadh air cliathaichean nam beann, seach air na h-eòin fhèin - mar dhòigh gus smachd a chumail air na h-iolairean mara an-uiridh.

Thuirt Mgr Colthart nach robh a h-uile iolaire mhara na duilgheadas, ach gum bitheadh cuid de dh'eòin òga a' sealg uan.

Thuirt e, ma shoirbhicheas leis an sgeama, gur dòcha gun gabhadh a leudachadh a-mach gu sgìrean eile far a bheil iolairean mara nan duilgheadas.

"Draghan Mòra"

Thuirt manaidsear Pròiseact nan Iolairean Mara aig SNH, Ross Lilley, gun robh na "draghan mòra" a thog cuid de thuathanaich agus croitearan mun bhuaidh a th' aig na h-eòin air stoc gan aithneachadh.

"Aig an ìre a tha seo, cha deach deuchainnean sam bith a dhèanamh air lèasairean airson ruaig a chur air na h-iolairean mara," thuirt e.

"Thathas a' beachdachadh orra, a thuilleadh air roghainnean eile. Bidh deuchainn a thèid a thomhas gu mionaideach cudromach ann a bhith a' dearbhadh gu bheil lèasairean sàbhailte agus eifeachdach airson seo, mus tèid sinn nas fhaide."

'S e an iolaire mhara an t-eun creachaidh as motha ann am Breatainn, agus tha dìon làidir orra fon lagh.

Chaidh an tilleadh a dh'Alba à Nirribhidh fo sgeama anns na 1970an, an dèidh dhaibh a dhol à bith san dùthaich seo ann an 1919.