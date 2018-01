Iain MacLeòid 1951-2018

Chaochail Iain MacLeòid, fear de phrìomh luchd-iomairt na Gàidhlig, na dhachaigh ann an Dùn Èideann.

Bha e 66.

Bha Iain, a bhuineadh do Chàrlabhagh ann an Leòdhas bho thùs, deich bliadhna na cheann-suidhe air a' Chomunn Ghàidhealach gus an do leig e dheth a dhreuchd an-uiridh.

Bha e a' fuireach ann an Dùn Èideann bho 1970 nuair a ghluais e ann a bhith na fhear-poilis.

Thairis air na bliadhnaichean bha e gu mòr an sàs ann a bhith a' brosnachadh na Gàidhlig, sa phrìomh bhaile fhèin agus aig ìre nàiseanta.

A bharrachd air an obair aige aig a' Chomunn Ghàidhealach, bha e seachd bliadhna na fhear-gairm air Comann nam Pàrant Nàiseanta, is chuir e seachad ùine cuideachd air bòrd Chomann na Gàidhlig.

"Tha mi cinnteach gum faodadh tu a ràdh gun robh Iain na cheatharnach dhan Ghàidhlig agus bha e deònach agus easgaidh gus an rùn a bha sin a bh' aige a thaobh a' chànain a chur air adhart tro dhòigh sam bith a bha fosgailte dha", thuirt am fear a chaidh na àite mar cheann-suidhe a' Chomuinn Ghàidhealaich, Ailean Caimbeul.

"'S e duine dìcheallach a bha ann an Iain agus bha ùidh aige a bhith an sàs gu mionaideach ann an leasachadh a h-uile càil anns an robh làmh aige".

Thuirt Mgr Caimbeul gu bheil bàs Iain MhicLeòid a' fàgail beàrn ann an saoghal na Gàidhlig.

Tha Iain MacLeòid a' fàgail bean, Christine, agus dithis chloinne.