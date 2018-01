Taic àiteachais

Tha dùil aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte an siostam pàighidh do thuathanaich atharrachadh às dèidh do Bhreatainn an t-Aonadh Eòrpach fhàgail. Bidh siostam ùr de shubsadaidhean a' cur taic ri dìon na h-àrainneachd, leithid achaidhean do dhìtheanan fiadhaich agus goireasan airson dìon bho thuiltean. Chaidh na molaidhean fhoillseachadh ann an òraid o Rùnaire na h-Àrainneachd, Mìcheal Gove, madainn an-diugh.

Dòmhnall Trump

Tha Tony Blair air a dhol às àicheadh chasaidean a th' air nochdadh ann an leabhar ùr mun Cheann-Suidhe Trump gum faodadh gun robh seirbheisean brathaidh Bhreatainn a' farchluais air iomairt taghaidh a' Chinn-Suidhe. Thuirt Mgr Blair gur e breugan a bh' ann. Tha an leabhar cuideachd ag innse gun tuirt an duine a bha na àrd-neach-comhairleachaidh anns an iomairt sin, Steve Bannon, gun do thrèig mac Dhòmhnaill Thrump, Dòmhnall Òg, an dùthaich aige nuair a choinnich e ri buidhinn de Ruiseannaich tron iomairt. Tha Mgr Trump a' maoidheadh a dhol gu lagh mun chùis.

Obar Dheathain

Tha poilis ann an Obar Dheathain air rannsachadh muirt a thòiseachadh an dèidh mar a chaidh fireannach a lorg marbh ann an taigh ann an sgìre Tillydrone den bhaile madainn an-dè. Chaidh boireannach a chur ann an grèim co-cheangailte ris a' chùis an-raoir. Thuirt na Poilis gun robh an sgrùdadh aca aig ìre gu math tràth.

Dùn Phris

Chaochail fireannach ann an teine dachaigh ann an Dùn Phris. Thuirt na Poilis gun deach corp a lorg nuair a chaidh luchd-smàlaidh a ghairm chun an taighe aig 4:45f an-dè. Tha rannsachadh a-nis a' dol feuch dè dìreach a dh'adhbharaich an teine.

Lunnainn

Chaidh fireannach a chur ann an grèim fo amharas muirt an dèidh mar a chaidh boireannach a lorg air a sàthadh air an t-sràid air taobh an ear Lunnainn. Chaidh ionnsaigh a thoirt air a' bhoireannach, a bha 44, an-raoir ann an Ilford. Chaochail i aig làrach na h-ionnsaigh.

Srath Pheofhair

Tha poilis ann an Siorrachd Rois ag iarraidh fiosrachaidh an dèidh mar a chaidh carbadan a mhilleadh ann an sgìre Shrath Pheofhair thairis air a' Bhliadhna Ùir. Chaidh milleadh a dhèanamh air dà chàr a bh' air Kinellan Drive eadar Dihaoine seo chaidh agus feasgar Là na Bliadhna Ùire. Tha na Poilis ag iarraidh air duine sam bith a chunnaic càil amharasach fios a chur thuca. Tha ùidh shònraichte aca ann am fireannach is boireannach a chunnacas air an t-sràid mu 02:30m air a' chiad là den bhliadhna.