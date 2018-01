Panal glainne air tuiteam an Inbhir Nis

Thuit panal glainne a-mach a aghaidh bùtha ann an Inbhir Nis.

Thachair e aig Pàirce Bhùithdean nan Ìnnseagan, agus gun ach mìosan ann bho chaidh fireannach a ghoirteachadh le gloinne a thuit à bùth aig Pàirce Bhùithdean Inbhir Nis.

Chaidh pàirtean mòra de dh'Ionad Bhùithdean Inbhir Nis, ri taobh an A96, a dhùnadh gus an gabhadh panalan glainne eile a thoirt air falbh.

Chaidh bùithdean faisg air far an do thuit a' ghlainne aig Pàirce Bhùithean nan Ìnnseagan a dhùnadh, agus tha an sgìre air a chuairteachadh le tèip Phoileas.