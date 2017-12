Cobhair air streapadairean gun mhapa

Image copyright Cairngorm MRT

Tha e air thighinn am follais nach robh mapa aig triùir streapadairean air an deach cobhair a dhèanamh oidhche Chiadain 's iad air chall air a' Mhonadh Ruadh.

Chaidh an glachdadh ' s i a' cathadh agus an dorchadas air thighinn sìos orra.

Chaidh ochdnar de sgioba teasairginn a' Mhonaidh Ruaidh gan sireadh, agus fhuaireadh an triùir faisg air Fiacaill a' Choire Chais.

Bha iad a' dèanamh air Coire an t-Sneachda agus Coire an Lochain, ach chaidh iad air chall.

Dh'aidich iad dhan sgioba teasairginn gun robh iad air dìochuimhneachadh am mapa a thoirt leotha.

Bha iad air an deagh chòmhdachadh airson na h-aimsire, thuirt ceannard an sgioba teasairginn, Willie MacAnndrais.

Ach thuirt e cuideachd gun robh iad fortanach nach do chaill iad am beatha, a bhith a-muigh gun mhapa ann am fìor dhroch shìde.