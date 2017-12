Uard dùinte fhathast aig Ospadal an Rathaig Mhòir

Bidh Uard 2A aig Ospadal an Rathaig Mhòir dùinte fhathast do dh'euslaintiche ùra 's cha bhi cead aig luchd-dàimh tadhal air gun fhios a chur air an uard ro làimh.

Tha seo às dèidh mar a nochd an galar Clostridium difficile anns an uard a tha dèiligeadh ri daoine a tha air stròc fhulaing.

Dhearbh iad gun robh an galar anns an uard air an 9mh Dùbhlachd, agus sgap e gu triùir euslainteach eile, mus deach an uard a dhùnadh air an 19mh Dùbhlachd.

Glanadh domhain

Tha an t-ospadal air grunn rudan a chur an sàs son's nach sgap e.

Nam measg a bhith a' cur casg air cus luchd-dàimhe tighinn a choimhead air euslaintich agus cuideachd a bhith a' cur stad air euslaintich ùra bho a bhith a' tighinn a-staigh dhan uard.

Chaidh glanadh domhain a dhèanamh air an uard agus chaidh iarraidh air luchd-obrach agus luchd-tadhail a tha a' tighinn air an uard, a bhith faiceallach a-thaobh a bhith nighe an làmhan.