Fèis Fhilmichean nam Beann tighinn don Ghàidhealtachd

Dealbh bho fhiml 'Imagination', fear de na filmichean goirid

Bidh Fèis Fhilmichean nam Beann à Banbh ann an Canada a' dol air chuairt an ath mhìos.

Tha an fhèis a' taisbeanadh grunn fhimlichean goirid mu sreap, baidhsagailean beinne, sgitheadh, caidheagadh agus siubhail eadar-nàiseanta.

'S ann mun spèiliche-deighe Yvonne Dowlen a tha 'Edges'.

Thig na filmichean a Bhreatainn air an 13mh den Fhaoilleach.

Às dèidh dhan fhèis tadhal air Dùn Èideann agus Glaschu, thig na filmichean a dh'Inbhir Nis air an 31mh den mhìos mus tèid iad a Sruighlea is Baile Chloichridh.

Dealbh bho 'Into Twin Galaxies - A Greenland Epic'

Tha 'Into Twin Galaxies' a' leanntail thriùir air chuairt anns a' Ghraonlann.

Am measg nam filmichean a thèid a thaisbeanadh, chìthear aithris mun spèiliche-deighe Yvonne Dowlen, a bha 90 bliadhna a dh'aois agus a bhàsaich san Fhaoilleach 2017.

Agus 's ann mu Ben Page à Yorkshire a tha 'Frozen Road, a dh'fhulaing an fhuachd sìos gu -30C fhad 's a bha air chuairt air a' bhaidhsagail aige ann an ceann a tuath Chanada.

Ben Page anns an fhilm aige 'Frozen Road'.

Into Twin Galaxies - sgeulachd mhòr mun triùir a bhuannaich duais Luchd-siubhail Turas-dùbhlanach na Bliadhna aig an iris National Geographic, a shiubhail tron Ghraonlann ann an caidheagean.

Agus 's e cuspair an fhilim 'Imagination' fear-sgithidh a bhios a' dèanamh chleasan air an t-sneachda ann am bailtean mòra.

Thig an fhèis dhan Ghàidhealtachd aig deireadh an Fhoillich.

