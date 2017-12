Tuilleadh airgid ga iarraidh le CNES

Iarraidh Comhairle nan Eilean Siar taic calpa sònraichte air Riaghaltas na h-Alba, agus coltas gum bi an t-airgead calpa gu h-àraidh gann sa bhliadhn' ionmhais ri thighinn.

Tha Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail, COSLA a' toirt rabhaidh gum faodadh dùil a bhith aig comhairlean ri gearradh de cho-dhiù 3%.

Thèid sin a dhearbhadh Diardaoin nuair a dh'fhoillsicheas Riaghaltas na h-Alba am buidseat aca,

Tha Comhairle nan Eilean cuideachd dol a dh'iarraidh gun tèid suil eile a thoirt air an dòigh anns a bheil airgead nan ùghdarrasan ionadail ga roinn a-mach, 's iad a' dèanamh dheth nach eil sin air a bhith cothromach dhan na h-Eileanan bho chionn ghreis.

Tha iad cuideachd an dòchas gum bi buannachd an cois Aonta nan Eilean a thèid a dhèanamh eadar na trì comhairlean eileanach agus an dà riaghaltas.