Tha beachd ann gu bheil daoine an ceann a tuath na h-Alba a' pàigheadh an treas cuid a bharrachd 'son parsailean fhaighinn na an còrr den dùthaich agus daoine sna h-Eileanan a' pàigheadh leth-uidhir a-rithist.

Bidh deasbad am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain air carson a tha companaidhean a' cur chosgaisean lìbhrigidh cho mòr air sgìrean iomallach.