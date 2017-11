Àrdachadh air cìsean parcaidh air Ghàidhealtachd?

Beachdaichidh comhairlichean Gàidhealach air cìsean parcaidh àrdachadh ann an Inbhir Nis agus ann an Cille Chuimein.

Thuirt a' Chomhairle gu bheil grunn bhliadhnaichean ann bho chaidh coimhead ri cìsean parcaidh ann an cuid de dh'àitean agus gu bheil e a-nis a' cosg barrachd dhaibh an t-seirbheis a thoirt seachad na an teachd a-steach a tha iad a' faighinn aiste.

Tha iad cuideachd gu bhith a' coimhead ri innealan-ticeadan atharrachadh mu choinneimh dhòighean pàighidh ùra.

Thèid beachdachadh air seo aig coinneimh de chomataidh sgìre Inbhir Nis an ath-sheachdain.