Image caption Dh'iarradh Buidheann-Sgrùdaidh na h-Alba measadh air buaidh RET

Thathas ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba measadh a dhèanamh air a' bhuaidh a thug RET air seirbheisean aiseig a' chost' an iar.

Nochd an t-iarrtas bho àrd-oifigearan Bhuidhinn-Sgrùdaidh na h-Alba 's iad ag ràdh, ged a tha gu leòr bruidhinn air a bhith ann mu bhuaidh RET, gum b' fheàrr leotha-san dearbhadh fhaicinn air an sin.

Ann an aithisg a nochd an t-seachdainn seo chaidh thuirt a' bhuidheann gu robh na tha an Riaghaltas a' cosg air seirbheisean aiseig air còrr air dùblachadh bho 2007/08 agus gu robh feum air plana cinnteach airson seirbheisean aiseig na h-Alba anns an ùine fhada.