Tha Caley Thistle Inbhir Nis air call de £422,000 fhoillseachadh 'son na bliadhna suas gu deireadh a' Chèitein.

Thuirt Cathraiche a' chluba, Graham Rae gur e as motha a thug buaidh orra gun do thuit an cluba bhon Phrìomh Lìog.

Thug e rabhadh seachad gum faodadh an call 'son na h-ath bhliadhna a bhith nas àirde builleach.