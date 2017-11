Sgoil dùinte air sgàth tinneas dìobhairt

Bidh Bun-sgoil Cheann a' Mhìlidh ann an Inbhir Nis dùinte an còrr den t-seachdain seo is tinneas dìobhairt ma sgaoil ann.

Chaidh innse gu bheil an tinneas air a bhith bitheanta san sgoil agus san sgoil-àraich an t-seachdain seo, is 70 sgoilear a' fulang.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil iad air a bhith a' bruidhinn ri oifigich shlàinte mun chùis.

Dhearbh iad gum bi an sgoil dùinte Diciadain, Diardaoin is Dihaoine gus an tèid a glanadh gu mionaideach.

Thuirt iad gu bheil iad duilich mu thàire sam bith a dh'fhaodadh a bhith ann ri linn seo, ach gur e slàinte nan sgoilearan is an luchd-obrach an rud as cudromaiche.

Thuirt iad ma 's e is gu bheil pàisde air a bhith bochd leis an tinneas seo, gu bheil e cudromach nach tig iad faisg air teaghlaichean eile gu dà là às dèidh do chomharran an tinneis a bhith seachad.