Bionaichean donn gan togail

Image caption Chuir mòran cùl ris an t-seirbheis nuair a dh'fheumar pàigheadh air a son

Tòisichidh Comhairle na Gàidhealtachd a' togail nam bionaichean donn nach eil gan cur gu feum tuilleadh.

Roghnaich còrr is an dàrna leth de dhaoine a bha a' cleachdadh nam bionaichean donn airson sgudal gàrraidh cùl a chur ris an t-seirbheis nuair a chuir a' Chomhairle cìs an sàs as t-Samhradh.

Feumaidh luchd-cleachdaidh na seirbheis a-nis £30 sa bhliadhna a phàigheadh.

Thèid bionaichean nach eil gan cur gu feum a thogail eadar Diluain, an 4mh là den Dùbhlachd, agus Dihaoine, an 15mh là den mhìos.

Faodaidh daoine cuideachd bionaichean nach eil gan cur gu feum a thoirt gu ionadan ath-chuairteachaidh na sgìre.