90 carbad gan stad air an A82

Chaidh 90 carbad a stad leis na Poilis air an A82 Disathairne mar phàirt de dh'iomairt shàbhailteachd.

'S ann air an earrann den rathad eadar Inbhir Nis agus an Gearasdan a bha carbadan gan stad Disathairne, às dèidh iomairt an t-seachdain a chaidh air an rathad eadar Inbhir Nis agus a' Chrìon-Làraich.

Bha dithis a bha a' dol ro luath, dà charbad gun MhOT, agus dithis a bha a' dràibheadh gun àrachas am measg nan cùisean ris an do dhèilig iad.

Chaidh comhairle cuideachd a thoirt do dhràibhearan mu staid nan taidhrichean aca 's eile.