Àranais air a ghlasadh

Image caption Riochdairean an GMB aig Àranais.

Tha luchd-obrach BiFab ann an Gàrradh Àranais ann an Leòdhas air aontachadh cumail orra ag obair air a' chùmhnant a tha sa ghàrradh.

Tha iad cuideachd air an gàrradh a ghlasadh gus nach gabh càil a thoirt a-mach no a-steach gun chead riochdairean an aonaidh.

Thàinig riochdairean bhon aonadh GMB dhan ghàrradh Dihaoine agus tha iad cuideachd air coinneachadh ri BP na sgìre, Aonghas Brianan MacNèill.

Thuirt Rùnaire na h-Eaconamaidh, Keith Brown, gu bheil adhartas ga dhèanamh gus a' chompanaidh einnsinnìridh a shàbhaladh.

Tha BiFab, aig a bheil làraichean ann am Fìobha a thuilleadh air Àranais, ann an cunnart a dhol ann an rianachd air sgàth thrioblaidean ionmhais.