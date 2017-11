BiFab

Tha ceannardan aonaidh a' coinneachadh ri luchd-obrach na companaidh BiFab aig Gàrradh Àranais ann an Leòdhas an-diugh, agus oidhirpean a' leantainn gus a' chompanaidh a shàbhaladh. Tha BiFab ann an cunnart a dhol ann an làmhan luchd-rianachd air sgàth thrioblaidean ionmhais, agus tha cuid den luchd-obrach air an cùl a chur ris a' ghàrradh mar thà. Ann am brath a sgaoil Comhairle nan Eilean Siar madainn an-diugh thuirt iad gun cùm iad taic ri BiFab nan oidhirp an luchd-obrach a ghlèidheadh.

Brexit

Thuirt Theresa May gu bheil i an dòchas gun cuir an EU taic ri a h-oidhirpean gus còmhraidhean Brexit a phutadh air adhart, agus i a' coinneachadh ri àrd-riochdairean bhon EU san t-Suain an-diugh. Tha dùil gun can Ceann-Suidhe na Comhairle Eòrpaich, Dòmhnall Tusk, rithe ge-tà, nach eil cinnt sam bith ann gun tòisich còmhraidhean malairt Bhrexit an ath-mhìos, mar a dh'iarradh an Riaghaltas.

Zimbabwe

Nochd Raibeart Mugabe gu poblach airson a' chiad turas bho ghabh arm Zimbabwe smachd air an dùthaich. Bha Mgr Mugabe, a tha fhathast gu h-oifigeil na Cheann-Suidhe air an dùthaich, a' toirt òraid seachad aig cuirm ceumnachaidh oilthighe ann an Harare. Thathas a' tuigsinn gun bheil e a' diùltadh a dhreuchd a leigeil dheth às dèidh cha mhòr 40 bliadhna ann an cumhachd.

Pàirc Bhùithdean

Dhearbh a' chompanaidh a tha a' ruith Pàirc Bhùithdean Inbhir Nis gum mair an làrach dùinte an-diugh agus a-màireach. Tha a' phàirc air a bhith dùinte bho Dhimàirt às dèidh mar a thuit panal glainne air duine taobh a-muigh tè de na bùithdean. Aig a' cheart àm chuir Comhairle na Gàidhealtachd barantas an sàs air an fheadhainn leis a bheil a' phàirc, a' ciallachadh nach urrainn dhi fosgladh às ùr gus am bi an t-ùghdarras ionadail riaraichte nach eil cunnart ann dhan phoball.

Druim na Drochaid

Tòisichidh obair gu h-oifigeil an-diugh air taighean ùra a thogail ann an Druim na Drochaid. Tha Comann Taigheadais Albyn a' togail fichead taigh a bhios ri fhaotainn aig prìs reusanta, agus bidh a' chuid mhòr dhiubh ri fhaotainn air màl do dhaoine a th' air liosta feitheimh na sgìre. Chuir Ceannard na Comhairle, Mairead NicDhàibhidh, a tha na comhairliche ionadail, fàilte air an fhiosrachadh, ach thuirt i gu bheil barrachd dheth a leithid a dhìth air feadh na sgìre.