Gàidhlig agus gnìomhachas

Image caption Seonaidh Dòmhnallach a' bruidhinn aig seiminear Oilthigh na Gàidhealtachd.

Faodaidh a' Ghàidhlig a bhith na buannachd mhòir ann an gnìomhachas gu h-eadar-nàiseanta.

'S e sin an teachdaireachd a bh' aig fear às Uibhist a Deas a tha air soirbheachadh gu mòr san t-saoghal sin.

Bha Seonaidh Dòmhnallach à Cille Pheadair os cionn na companaidh mLED mus deach a reic air prìs mhòir.

Thadhail Mgr Dòmhnallach air Inbhir Nis an t-seachdain seo airson seiminear air an robh 'What's the Gaelic for Entrepreneur?' a thoirt seachad aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Ged nach d' fhuair e cothrom a' Ghàidhlig a chleachdadh tric san àite-obrach, thuirt Mgr Dòmhnallach gun robh an cànan gu feum mòr dha, is a' toirt dha sealladh is tuigse nas fheàrr air cànain is cultaran eile air feadh an t-saoghail.

Meadhan

"Tha iad gad thuigsinn nas fheàrr ann an Sìona, tha iad gad thuigsinn nas fheàrr ann an Iapan, is tha iad gad thuigsinn nas fheàrr anns na Stàitean Aonaichte.

"Chanainn gur e cuideachadh mòr a bh' ann dhomhsa a bhith nam Ghàidheal agus a' bruidhinn Gàidhlig.

"Bho là gu là cha robh thu ga cleachadh, ach air sàileabh is gun robh Gàidhlig agad bha thu nas fhasa a thuigsinn", thuirt e.

Dh'innis Mgr Dòmhnallach cuideachd gun tug an àrach a fhuair e na bhalach ann an Uibhist buaidh mhòr air agus air an adhartas a rinn e ann an saoghal nan companaidhean mòra.

Agus freagairt na ceiste? 'S e neach-tionnsgain a th' ann.