Coilltear air a leòn an Loch Abar

Chaidh coilltear a leòn ann an Loch Abar nuair a thuit craobh a bha e a' leagail air.

Thachair an tubaist ann an Gleann Laoigh Diardaoin.

Chaidh an duine a ghlacadh fon chraoibh, is e air a leòn gu dona mu a chasan.

Rinn Sgioba Teasairginn Beinne Loch Abair cobhair air le taic bho luchd nan carbadan-eiridinn, na Poilis, na Maoir-Chladaich, is luchd-obrach Choimisean na Coilltearachd.

Thugadh an duine le heileacoptair gu Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.