Fear a chaidh a ghoirteachadh 'fortanach'

Thuirt fear a chaidh a ghoirteachadh nuair a thuit pannal glainne air aig pàirce bhuithean ann an Inbhir Nis gu bheil e fortanach nach deach e fhein neo duine sam bith eile a ghoirteachadh na bu mhiosa.

Dhùin a' chuid mhòr den phàirce ri taobh an A96 às dèidh na tubaist Dimàirt, agus chan eil fhios cuine a dh'fhosgaileas i a-rithist.

Dhearbh Comhairle na Gàidhealtachd gum b' e seo an dàrna tubaist de a seorsa aig a' phàirc ann am beagan mhìosan agus tha iad air barrantas togalaich chunnartaich a chur an sàs.