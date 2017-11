Tha co-chomhairleachadh ga chumail ann an Dail Mhàilidh an t-seachdain seo air iarrtas cead-dealbhachaidh airson tuath-gaoithe a stèidheachadh os cionn Loch Obha ann an Earra-Ghàidheal.

Tha Riaghaltas na h-Alba sireadh fianais agus Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Dualchas Nàdair na h-Alba agus a' chomhairle choimhearsnachd ionadal uile a' cur an aghaidh a' phlana.