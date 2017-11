Ceannardan aonaidh a' tadhal air Àranais

Bidh ceannardan aonaidh aig Gàrradh Àranais ann an Leòdhas Dihaoine airson còmhraidhean ris an luchd-obrach.

Tha cuid den luchd-obrach mar-thà air cùl a chur ris a' ghàrradh.

Tha mì-chinnt a' leantainn BiFab agus a' bhuaidh a bhios aig suidheachadh na companaidh air Àranais.

Dh'innis luchd-stiùiridh BiFab air an deireadh-sheachdain gu bheil iad a' beachdachadh air a' chompanaidh a chur ann an rianachd.

Tha còrr is mìle duine ag obair aca aig Gàrradh Àranais agus aig dà ghàrradh ann am Fìobha.

Ged a tha ceannardan aonaidh air a bhith a' cumail fios ris an luchd-obrach aig Àranais, 's e seo a' chiad turas aca dhan ghàrradh bho thàinig an staing am bàrr.

Eadar-dhealaichte

Tha luchd-obrach BiFab air aontachadh leantainn orra leis an obair aca gus nach tèid cùmhnantan na companaidh a thoirt bhuapa, ach tha Àranais ann an suidheachadh car diofraichte.

Tha tòrr den luchd-obrach sa ghàrradh ag obair tro chompanaidhean fastaidh is ged a fhuair iad am pàigheadh Diardaoin, chan eil cinnt ann gun tig an tuilleadh.

Tha sin a' fàgail gu bheil cuid mar-thà air cùl a chur ris an obair.

Dh'iarr na h-aonaidhean cuideachd air SSE taic a bharrachd a thoirt seachad.

Tha earrannan aig SSE an dà chuid ann am BiFab agus ann am Pròiseict Bheatrice, is iad cuideachd am beachd leasachadh mòr a dhèanamh aig Àranais.

Tha na h-aonaidhean ag ràdh gum bu chòir SSE tòrr a bharrachd a dhèanamh gus BiFab a chuideachadh.

Thuirt SSE gu bheil iad ag obair gu dlùth ri BiFab feuch fuasgladh maireannach a lorg.