Barantas aig Pàirc Bhùithean Inbhir Nis

Chuir Comhairle na Gàidhealtachd barantas an sàs air an fheadhainn leis a bheil Pàirc Bhùithean Inbhir Nis às dèidh tubaist aig an làraich Dimàirt.

Tha seo a' ciallachadh nach urrainn dhan phàirc fosgladh às ùr gus am bi an t-ùghdarras ionadail riaraichte nach eil cunnart ann dhan phoball.

Tha a' phàirc air a bhith dùinte bho Dhimàirt nuair a thuit pannal-glainne air duine taobh a-muigh na bùtha New Look.

Chaidh Gary Mitchell, 57, à Àird nan Saor, a ghoirteachadh mun cheann is mun aodann.

Thuirt Mgr Mitchell gu bheil e a' faireachdainn fortanach nach deach e fhèin no duine eile a ghoirteachadh gu dona.

Thuirt e gum faodadh cuideigin a bhith air am beatha a chall.

Gheibhear am fiosrachadh às ùire mun phàirc an seo.