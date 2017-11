"Thèid sinn an sàs ann an Celtic" - Coyle

Image copyright SNS

Thuirt manaidsear Ross County gun seall an sgioba aige urram dha Celtic Disathairne ach gun tèid iad an sàs annta.

Thig Celtic a dh'Inbhir Pheofharain is iad gun call ann an 63 geamaichean ann an Alba.

Tha Owen Coyle ag ràdh gur e figear iongantach a tha sin is gu bheil e a' sealltainn gur e sgioba shònraichte a th' ann an Celtic.

Thuirt e, ge-tà, gu bheil an sgioba aige fhèin làn misneachd.

"Seallaidh sinn urram dha Celtic ach bidh sinn ag amas air ceann a' mhaide a chumail riutha cuideachd, thèid sinn an sàs annta", thuirt Coyle.

"Ma tha laigsean sam bith aca, feumaidh sinn an lorg.

Cothrom

"Feumaidh sinn cluich cho math agus 's urrainn dhuinn is ma nì sinn sin, sin nuair a bhios rudan ris nach eil dùil a' tachairt", thuirt e.

Dhiùlt Coyle obair a' mhanaidseir aig Celtic ann an 2009 nuair a bha e os cionn Burnley.

Thuirt e nach eil a' coimhead air ais air sin idir.

"Tha fios aig a h-uile mac màthar gun robh mi a' cur taic ri Celtic fhad 's a bha mi a' fàs suas is chan eil dad air atharrachadh a thaobh sin.

"Tha mi aig Ross County a-nise is chan eil mi a' smaointinn air dad eile.

"Tha cothrom againn Disathairne geama fìor dhoirbh a bhuannachadh - sin an aon rud a tha san amharc agam", thuirt e.

Tòisichidh an geama Disathairne aig 12.30f.