Chan urrainn do sgoiltean a' Ghàidhlig a chumail buan, às aonais obair a dhèanamh cuideachd aig ìre choimhearsachd.

Sin beachd an Dtr Fionnlaigh MacLeòid a bha a' bruidhinn aig cuirm Duaisean na Gàidhlig ann an Glaschu Diciadain far an deach duais Urram na Gàidhlig a bhuileachadh air 'son na h-obrach a rinn e fad a bheatha.

Am measg nan duaisean eile thog Art MacArmaig a' dhà - tè dha fhèin is tè do dh'Fèisean nan Gàidheal.

Thuirt an Dtr MacLeòid gur e urram sònraichte a th'ann leis gur robh e air fhaighinn bhon na Gàidheil fhèin.

Tha e air obair a dhèanamh ann an iomadach riochd, nam measg ann am foghlam, craoladh agus sgrìobhadh.

Ìre coimhearsnachd

Ach 's a bhith ag obair còmhla ris an òigridh as motha a tha a' toirt toileachais dha.

"Tha mi smaoineachadh a bhith ag obair còmhla ri òigiridh, a' teagast òigridh - tha mi smaoineachadh nach eil càil idir ann a tha cho inntinneach ri sin.

Thuirt e cuideachd gu bheil mothachadh air a' Ghàidhlig aig ìre nàiseanta mar nach robh riamh.

Ach thuirt e gur e ceist dhoirbh a th'ann ciamar a thèid a' Ghàidhlig a neartachadh aig ìre coimhearsnachd.

"Cionnas a neartaicheas tu aig ìre coimhearsnachd 's aig ìre teaghlaich gus am biodh coimhearsnachd Ghàidhlig ann - sin an rud a tha a' fàs gann.

Fhuair Comunn Eachdraidh Nis duais 'Tachartas na Bliadhna' 'son buidheann a thoirt dhan Fhraing is dhan Bheilg gus tadhal air làraich a' Chiad Chogaidh.

Thuirt Seonag NicAoidh bhon chomann gun robh an turas cruaidh aig amannan.

"Na daoine a bha còmhla ruinn... cha robh e coltach ri turas sam bith eil a bha iad air a dhèanamh seach gun aithneachadh a h-uile duine, nuair a bha sinn aig an uaigh, bha fios agad air an teaghlach.

Tosgaire Òg

'S e Pàdraig Moireasdan à Griomasaigh, ach tha na oileanach ann an Dùn Èideann a fhuar an t-urram 'Tosgaire Òg na Gàidhlig.

Tha e air tòrr a dhèanamh gus tachartasan agus cothroman Gàidhlig a chruthachadh 'sa bhaile.

"Tha barrachd òigridh ag ionnsachadh na Gàidhlig.

"Tha iad airson a bhith beò sa Ghàidhlig agus saoghal Gàidhlig a bhith aca, 's mar sin tha e uabhasach fhèin math a bhith mar phàirt de dh'fàs an-dràsta agus a' cur ris a sin.

Ceann a' mhaide

Bha dà dhuais ann do dh'Art MacCarmaig.

Thog e duais 'son na buaidh eaconomaigich a tha air a bhith aig Fèisean nan Gàidheal.

Agus chaidh duais eile a bhuileachadh air airson a bhith na 'Shàr Ghàidheal' mar thoradh air an obair shaor-thoileach aige agus a' cumail ceann a' mhaide ris na pàipearan naidheachd.

Thuirt e gu bheil: "an cànan ro phrìseil 'sol leigeil le daoine a bhith toirt air falbh còr neo taic sam bith a tha sinn a' faighinn an-dràsta.

"Tha mi smaointinn gu bheil cunnart ann ma tha luchd-poileataigs a' cluinntinn ghearanan den t-seòrsa sin fad an t-siubhail 's dòcha gum bi buaidh air an t-seòrsa dòigh smaoineachaidh aca mun Ghàidhlig cuideachd.