Caismeachd BiFab an Dùn Èideann

Bidh na ceudan de luchd-obrach BiFab a' caismeachd ann an Dùn Èideann Diardaoin airson cuideam a chur air Riaghaltas na h-Alba freagairtean fhaighinn dha suidheachadh na companaidh.

Thàinig e am bàrr air an deireadh-sheachdain gu bheil luchd-stiùiridh BiFab a' beachdachadh air a' chompanaidh a chur ann an rianachd.

Tha còrr is mìle duine ag obair aca aig Gàrradh Àranais agus aig dà ghàrradh ann am Fìobha.

Thuirt BiFab nach eil airgead a' sruthadh thuca mar a bha dùil bho na cùmhnantan a th' aca.

Thathas a' creidsinn gu bheil trioblaid eadar BiFab is a' chompanaidh Seaway Heavy Lifting aig cridhe na cùise.

Thèid an luchd-obrach a' caismeachd sìos a' Mhìle Rìoghail Diardaoin mus cruinnich iad aig Pàrlamaid na h-Alba.

Cobhair

Iarraidh iad an uairsin air Riaghaltas na h-Alba a dhol an sàs gus fuasgladh fhaighinn dha suidheachadh BiFab.

Tha luchd-obrach air aontachadh leantainn orra leis an obair aca, ged a tha cunnart ann nach tèid am pàigheadh.

Tha ceist ann mu Àranais, ge-tà, far a bheil tòrr den luchd-obrach air tighinn dhan ghàrradh tro companaidhean fasdaidh.

Ma tha dragh air na companaidhean sin nach tèid am pàigheadh, dh'fhaodadh iad an luchd-obrach aca a tharraing a-mach às a' ghàrradh.

Tha e cuideachd air tighinn am bàrr gu bheil an fheadhainn leis a bheil Bifab air a bhith a' feuchainn ris a' chompanaidh a reic airson bliadhna gu leth.

Thathas a' tuigsinn nach do nochd aon aon chompanaidh eile ùidh ann am BiFab, ach nach deach an gnothach ro fhada.