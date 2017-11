Tha Pàirce Bhùithean Inbhir Nis fhathast dùinte às dèidh tubaist aig an làraich Dimàirt.

Thuit dà phannal-glainne air duine taobh a-muigh tè de na bùithean.

Chaidh an duine, a tha eadar is 30 is 40, a thoirt gu Ospadal an Rathaig Mhòir.

Thathas a' tuigsinn gu bheil glainne air tuiteam trì tursan eile aig a' phàirc am-bliadhna.

Tha rannsachadh air tòiseachadh mun chùis le oifigearan slàinte is sàbhailteachd bho Chomhairle na Gàidhealtachd na lùib.

Thuirt an fheadhainn leis a bheil an làrach gum bi a' phàirc dùinte san eadar-ama.

Gheibhear am fiosrachadh às ùr an seo.