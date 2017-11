Dh'fhosgail ionad cùram sònraichte gu h-oifigeil ann an Earra Ghàidheal an diugh.

Tha Ionad a Chalmain na phàirt do dh'Ospais an Obain agus bidh e a' toirt comhairle agus cuideachadh do dhaoine a tha a fulang le tinneasan mar aillse no a tha tighean faisg air deireadh am beatha.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris as an Oban.