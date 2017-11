County is ICT aig an darna ìre de Phròiseict Brave

Image copyright SNS

Chaidh Ross County is Caley Thistle a chur san darna ìre de shiostam ùr an SFA a thaobh acadamaidhean ball-coise.

Tha an SFA air measadh a dhèanamh air na h-acadamaidhean òigridh mar phàirt de Phròiseict Brave.

'S e pròiseict a tha seo a tha ag amas air piseach a thoirt air ball-coise na h-Alba.

'S iad Celtic, Cill Mheàrnaig, Hamaltan, Hearts, Hibs, Obar Dheathain, Rangers is Tobar na Màthar a fhuair an t-inbhe as àirde.

Chaidh Ross County is Caley Thistle Inbhir Nis a chur aig an darna ìre - air a bheil 'adhartach' - còmhla ri Ayr Utd, Dundee United, Srath For, Partick Thistle, St Johnstone is St Mirren.

Aig an treas ìre tha Dùn Dè, Fìobha, Morton is Queen's Park.

Ath-thagradh

Dh'fhaodadh gun dèan Ross County is Morton ath-thagradh.

"S e clach mhìle a tha seo do Phròiseict Brave", thuirt Malky MacAoidh bhon SFA.

"Tha sinn air bruidhinn ris na clubaichean tron phròiseas air fad.

"Tha sinn air ar misneachadh leis an obair a tha iad a' dèanamh gus cluicheadairean òga Albannach a leasachadh.

"Tha mi 'son dèanamh follaiseach cuideachd gun coimhead sinn ri seo a-rithist san Òg-Mhìos 2018.

"Chan eil an dorus dùinte do chlubaichean a tha airson a dhol suas gu ìre nas àirde", thuirt e.