Loopallu gus leantainn

Chaidh a dhearbhadh gum bi fèis chiùil Loopallu ann a-rithist ann an 2018.

Bha an fheadhainn a tha a' cur na fèise ann an Ulapul air dòigh air innse roimhe gur e fèis 2017 an tè mu dheireadh a bhiodh ann.

Thòisich Loopallu ann an 2005 is an fhèis air fàs gu mòr bhon uairsin.

Thuirt an sgioba a ga ruith gun robh e a' sìor fhàs doirbh do dhaoine àiteachan-fuirich fhaighinn sa bhaile.

Tha iad ag ràdh a-nise, ge-tà, gu bheil e follaiseach gu bheil daoine airson is gun lean an fhèis.

"Nuair a bha Loopallu 2017 ann bha daoine ag innse dhomh gum biodh iad a' tighinn a dh'Ulapul ann an 2018 fiù 's ged nach biodh an fhèis ann, oir bha iad mar-thà air àiteachan-fuirich a chur air dòigh", thuirt Raibeart Hicks bho Loopallu.

"Bha e cho follaiseach gu bheil meas mòr aig daoine dhan fhèis is iad ag innse sgeulachdan mu na tursan aca dhan bhaile.

"Bha sin a' ciallachadh na h-uimhir dhuinn.

"Cho fad 's a tha daoine airson tighinn gu Loopallu, nì sinn ar dìcheall fèis a chur air dòigh", thuirt e.

Bidh Loopallu 2018 ann air an 28mh is 29mh den t-Sultuin.