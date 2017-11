Bha sealladh sònraichte den fhilm aig Alfred Hitchcock 'North By Northwest' ann an Aros, am Port Rìgh, Diluain.

Anns a' chiad tachartas de sheòrsa 's an Eilean Sgitheanach, chaidh film a chur air a dh' aona-ghnothaich do dhaoine a tha a' fulang le dementia agus an luchd-cùram aca.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.