Thubhairt na h-aonaidhean ciuird a tha a' riochdachadh luchd-obrach BiFab ann am Fiobha agus Leòdhas gun cùm iad orra ag obair - a dh'aindeon 's nach eil cinnt ann an tèid am pàigheadh.

Dh'fhoillsich BiFab, a tha a' fastadh mu mhìle agus ceithear cheud eadar na gàraidhean aca ann am Burntisland agus Airinis, gu bheil iad a' beachdachadh air luchd-rianachd a' ghairm a-steach ri linn trioblaidean le cùmhnant airson tuath gaoithe Beatrice.

Tha Aonghas Dòmhnallach air a bhith cumail sùil air na th'air a bhi tachairt, agus mhìnich e mar a thànaig cùisean chun na h-ire seo.